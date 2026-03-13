Kemendikdasmen & Menpora Teken MoU, Menteri Erick: Prabowo Ingin Pemuda Berkarakter

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'Ti di Situation Room Gedung A Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (13/3).

Kerja sama itu dilakukan Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga sebagai bagian pembangunan karakter pemuda.

"Kami hadir bersama jajaran. Saya apresiasi karena beliau pak menteri ini punya pemikiran, kebijakan dan komitmen di mana pak menteri ini ingin murid SD, SMP, SMA ini memang tidak hanya berprestasi tapi sehat, sehat jasmani dan rohani," ujar Menpora Erick dalam sambutannya.

Menpora Erick melanjutkan Nota Kesepahaman ini sangat sejalan dengan Asta Cita Presiden yang ingin olahraga Indonesia berprestasi dan pemudanya juga berkarakter.

"Ini sejalan dengan apa yang kemarin kita sempat sampaikan di Bappenas dan disitu ada Asta Cita Bapak Presiden di mana Bapak Presiden ingin pemuda kita punya berkarakter dan juga olahraga kita bukan hanya simbol duta bangsa tapi juga mencerminkan kedigdayaan," imbuhnya.

Menurutnya, beberapa program-program unggulan dari kedua kementerian ini nantinya akan disinergikan yang juga sebagai bagian dari pembangunan pendidikan di masa depan.

"Kita bisa lihat program-program ini nanti akan kita sinergikan baik yang namanya industri dengan atlet tetapi juga banyak program yang kita kerjasamakan yang selama ini belum maksimal misalnya Pekan Olahraga Pelajar, Bapak punya O2SN dan sebagainya dan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan kedepan," urainya.

"Dan program-program lainnya yang saya lihat ini menjadi satu kesatuan dan bukan hanya simbolik tapi benar-benar yang bisa kita implementasikan bersama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ini MoU nya cepet banget, dan ini yang harus kita belajar didalam intern kita," kata Menpora Erick.