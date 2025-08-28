Kemendikdasmen Pastikan Murid Home Schooling Dapat Mengikuti Tes Kemampuan Akademik

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan murid peserta home schooling dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan memperhatikan beberapa syarat.

Ia menjelaskan bahwa syarat utama murid-murid homeschooling apabila ingin mengikuti TKA secara umum tidak berbeda dengan murid sekolah formal, yakni harus terdaftar dalam Dapodik.

“Secara umum sama ya dengan siswa-siswa yang di sekolah formal. Jadi murid homeschooling juga harus sudah terdaftar di Dapodik apabila ingin mengikuti TKA,” kata Toni dalam kegiatan bertajuk Ngopi Bareng Media Tes Kemampuan Akademik BSKAP di Jakarta pada Kamis malam.

Adapun yang membedakan, lanjutnya, ialah para murid homeschooling yang ingin mengikuti TKA akan dikoordinasikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bukan sekolah.

Lebih lanjut, Plt Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menerangkan para murid homeschooling non formal dapat langsung mengikuti TKA karena homeschooling non formal pada dasarnya sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar dalam sistem Dapodik.

Sementara para murid home schooling yang berstatus informal, baik berbasis komunitas maupun rumah, ia menambahkan dapat pula mengikuti TKA apabila mendaftarkan diri melalui PKBM sehingga nantinya dapat masuk ke dalam sistem Dapodik.

“Kalau berbasis komunitas itu sekolahnya di rumah, tapi dengan komunitasnya sebagai sesama home schooler, itu memungkinkan untuk mendapatkan NPSN. Namun, kalau dia homeschooler berbasis rumah, tidak punya NPSN, tidak terdaftar di Dapodik, muridnya harus ikut terdaftar dalam PKBM dahulu kalau mau ikut TKA, jadi seperti ada entitas sekolahnya begitu ya. Jadi seolah-olah menjadi peserta didik home schooling non-formal,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini telah membuka pendaftaran tes kemampuan akademik (TKA) sejak tanggal 24 Agustus sebagai sarana untuk mengenali potensi dan pengembangan akademik murid.