Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Kemendikdasmen Perluas PJJ, ATS Bisa Belajar Mandiri dan Tetap dapat Ijazah

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:17 WIB
Kemendikdasmen Perluas PJJ, ATS Bisa Belajar Mandiri dan Tetap dapat Ijazah - JPNN.COM
Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan, dengan PJJ ATS bisa belajar mandiri dan tetap dapat ijazah..Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong pemanfaatan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak tidak sekolah (ATS).

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan PJJ dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan anak tidak sekolah atau ATS, terutama mereka yang menghadapi kendala geografis, ekonomi, dan sosial psikologis.

"Sistem pendidikan di Indonesia selama ini telah menyediakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal," kata Dirjen Tatang dalam acara Coffee Morning bersama Media di Jakarta, Kamis (30/7).

Baca Juga:

Dia menjelaskan anak-anak juga dapat mengakses pendidikan melalui sekolah reguler, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, homeschooling, serta program kesetaraan Paket C.

Namun, sebagian besar layanan tersebut masih mengharuskan peserta didik datang ke lokasi pembelajaran, meskipun hanya satu kali dalam sepekan.

“Di lapangan ternyata ada anak-anak yang tidak bisa berangkat ke satuan pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal. Di sinilah kami mendatangi dan menjemput anak-anak melalui pendidikan jarak jauh,” kata Tatang Muttaqin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu alasan pendidikan jarak jauh perlu dikembangkan. Sebagai negara kepulauan, masih terdapat wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang tersebar dan berjauhan.

Mendirikan satuan pendidikan baru, seperti SMA atau layanan Paket C, di setiap wilayah dinilai membutuhkan biaya besar. Jangkauan sekolah tersebut juga belum tentu dapat mencakup seluruh anak yang membutuhkan layanan pendidikan.

Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan ATS bisa belajar mandiri dan tetap dapat ijazah melalui PPJ.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendikdasmen  ppj  ATS  Siswa Belajar Mandiri 
BERITA KEMENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp