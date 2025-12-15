Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Kemendikdasmen: Program SEAMEO Biotrop Ubah Cara Pandang Siswa dan Guru

Senin, 15 Desember 2025 – 10:13 WIB
Wamendikdasmen Atip Latipulhayat saat membuka SEAMEO Biotrop Outlook 2025-2026 di Jakarta, baru-baru ini. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengapresiasi kiprah SEAMEO Biotrop, terutama dalam program pendidikan Biodiversitas dan Agro Eco Edu Tourism.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dua program tersebut akan mengubah cara pandang siswa dan guru terhadap relasi manusia dan alam. Hal itu penting, di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini.

"Program yang dilakukan SEAMEO Biotrop itu sebagai satu langkah di depan (one step ahead). Jauh sebelum dunia menyepakati Convention on Biological Diversity, Biotrop sudah jauh menjalankan mandat konvensi itu," kata Wamen Atip Latipulhayat saat membuka ‘SEAMEO Biotrop Outlook 2025-2026 baru-baru ini.

Dia menyebutkan, tiga mandat konvensi, yaitu konservasi, keberlanjutan, dan benefit sharing sumber daya genetik, telah diusung Biotrop sejak 1968. Padahal, Convention on Biological Diversity baru diratifikasi Indonesia pada 1994.

Dia juga menyoroti policy brief SEAMEO Biotrop tentang pengurangan food waste sejak dini. Mengingat, Indonesia termasuk negara dengan jumlah sisa pangan terbesar di dunia.

Di beberapa sekolah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sayuran tidak dimakan siswa dengan alasan tidak enak. Ini menjadi tantangan budaya makan kita. Padahal, konsumsi sayur baik untuk kesehatan.

Atip menegaskan, pengendalian food waste harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Untuk itu, telah menerbitkan surat edaran tentang etika makan sehat dan bersih, mulai dari penyajian hingga kebiasaan menghabiskan makanan.

“Sudah ada surat edarannya ke sekolah agar siswa menghabiskan makanan dalam program MBG, agar tidak menimbulkan masalah sampah pangan,” ujarnya.

