Kemendikdasmen Sebut dari 637.445 Guru PAUD Hampir Setengahnya Belum Sarjana, Astaga

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap fakta mengejutkan soal keberadaan guru PAUD di seluruh Indonesia.

Tercatat masih ada sekitar 233 ribu guru yang belum berkualifikasi S-1/D-4, mayoritas berasal dari jenjang PAUD Formal dan SD.

Ironinya dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal di seluruh Indonesia, hampir setengahnya belum bergelar sarjana. Padahal, kualitas guru terbukti menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak sejak dini.

Baca Juga: Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Kualitas Guru PAUD Demi Wujudkan Generasi Tangguh

Oleh karena itu, Kemendikdasmen meluncurkan program afirmasi kualifikasi akademik dengan menyasar guru yang belum memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV, berusia maksimal 55 tahun, dan terdaftar di Dapodik.

Seleksi tidak hanya berbasis dokumen formal, tetapi juga mempertimbangkan portofolio pengalaman mengajar, partisipasi seminar, hingga keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengungkapkan pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu dan merata bagi seluruh anak Indonesia.

Baca Juga: Sekjen Siti Fauziah Sebut Guru PAUD dan SD Garda Terdepan Perkenalkan Empat Pilar MPR

"Komitmen ini diwujudkan melalui dua kebijakan strategis yang saling melengkapi program pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-4 bagi guru TK dan SD, serta penguatan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mengintegrasikan satu tahun prasekolah," kata Sesjen Suharti dalam forum dialog bersama media yang dihadiri pejabat Kemendikdasmen, perwakilan BKHM, dan 36 jurnalis nasional, Jumat (19/9).

Suharti menekankan peran penting media massa sebagai mitra strategis. Pendidikan usia dini adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.