Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Pendidikan

Kemendikdasmen: Tidak Ada Penundaan Pengumuman Hasil TKA SD & SMP Sederajat

Kamis, 30 April 2026 – 20:20 WIB
Kemendikdasmen: Tidak Ada Penundaan Pengumuman Hasil TKA SD & SMP Sederajat - JPNN.COM
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Prof. Tony Toharudin dan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak ada penundaan pengumuman hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SD dan SMP sederajat.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Prof. Tony Toharudin mengatakan, pengumuman hasil TKA SD dan SMP sederajat akan dilaksanakan

sesuai dengan linimasa, yaitu 26 Mei 2026.

Baca Juga:

"Satuan pendidikan bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk DKHTKA (Daftar Kolektif Hasil TKA) pada tanggal tersebut dan melakukan verifikasi biodata sebelum diterbitkan SHTKA (Sertifikat Hasil TKA) untuk setiap murid peserta TKA," terang kepala BKPDM dalam taklimat media pelaksanaan TKA jenjang SD/Mi sederajat gelombang 3 dan 4, Kamis (30/4).

Dia menambahkan, pelaksanaan TKA SD/MI sederajat resmi berakhir hari ini. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data oleh tim.

Dalam mendukung pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), Kemendikdasmen bekerja sama dengan dinas pendidikan memberikan akses hasil TKA secara host to host sesuai dengan linimasa SPMB masing masing daerah.

Baca Juga:

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati menambahkan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang bisa dipantau langsung oleh peserta tes.

Pengumuman hasll TKA hanya bisa dilihat oleh satuan pendidikan, 

Kemendikdasmen memastikan tidak ada penundaan pengumuman hasil TKA SD dan SMP sederajat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TKA  TKA SD/MI  Kemendikdasmen  TKA SMP 
BERITA TKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp