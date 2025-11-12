Kemendikdasmen Wujudkan PHTC Presiden Prabowo, Revitalisasi Sekolah Melampaui Target

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) terus berkomitmen mendukung dan mewujudkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto pada sektor pendidikan.

Sejak diluncurkan pada momen Hari Pendidikan Nasional 2025, PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan telah memberikan harapan baru bagi seluruh warga satuan pendidikan di Indonesia.



"Wujud nyata komitmen tersebut kami buktikan dengan pencapaian di atas target," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto dalam keterangannya, Rabu (12/11).

Dirjen Gogot menyampaikan untuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dari target awalnya hanya 9.429 sekolah, dalam realisasinya mencapai 14.071 sekolah penerima manfaat.

Pencapaian memuaskan juga tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, semula target hanya 982 naik menjadi 2.000 sekolah.

"Dengan PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan, kami berharap pendidikan Indonesia memiliki pondasi kuat dari segi infrastruktur, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik," ujar Dirjen Gogot.

Dirjen Gogot menyampaikan selain berdampak pada sektor pendidikan, perwujudan PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan sejatinya juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga: Kemendikdasmen Apresiasi Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanaan TKA di Berbagai Wilayah

"Implementasi PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan dilakukan melalui skema swakelola dan melibatkan partisipasi semesta," imbuhnya.

Melalui pendekatan ini, lanjut Dirjen Gogot, program tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar serta mendorong pembelian bahan bangunan dari lingkungan setempat sehingga berdampak bagi perekonomian masyarakat setempat.