JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemendiktisaintek Maksimalkan Pengiriman Bantuan Bencana di Sumut Lewat Udara

Senin, 08 Desember 2025 – 10:45 WIB
Kemendiktisaintek Maksimalkan Pengiriman Bantuan Bencana di Sumut Lewat Udara - JPNN.COM
Kemdiktisaintek memaksimalkan pengiriman bantuan bencana di Sumut lewat udara untuk percepatan penanganan korban bencana. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com - Kementerian Pendidikan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) terus memperkuat upaya tanggap bencana di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktiaaintek), Stella Christie menegaskan bahwa kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi kunci percepatan penanganan korban bencana.

"Kami telah menyiapkan tiga skema bantuan untuk mendukung penanganan tanggap bencana," kata Wamen Stella, Senin (8/12).

Skema tersebut, lanjutnya, mencakup pengajuan proposal kebutuhan dari sivitas akademika, pemberian bantuan langsung dari Kemdiktisaintek, serta penyaluran bantuan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui proses yang terukur, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengadaan barang secara tepat dan lengkap, hingga distribusi langsung ke wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang.

Kemendiktisaintek memastikan bahwa seluruh proses berjalan cepat, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pada tahap awal, bantuan disalurkan melalui perguruan tinggi yang memiliki kapasitas logistik dan tenaga kesehatan. 

“Kesiapan bukan hanya soal kecepatan bergerak, tetapi memastikan bantuan tiba aman dan tepat sasaran,” tegas Wamen Stella.

Di Sumatra Utara, posko perguruan tinggi telah mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi logistik pangan, layanan kesehatan darurat, tenaga medis, relawan, serta tenaga teknis untuk mendukung pemulihan jaringan komunikasi dan sanitasi lingkungan. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Kemendiktisaintek memaksimalkan pengiriman bantuan bagi korban bencana Sumatra lewat udara untuk percepatan penanganan korban.

