Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Kemendiktisaintek Usut Dugaan Riset Palsu oleh WNI di Forum Internasional

Kamis, 28 Mei 2026 – 16:02 WIB
Kemendiktisaintek Usut Dugaan Riset Palsu oleh WNI di Forum Internasional - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut pihaknya segera melakukan penyelidikan setelah mendengar kabar riset palsu oleh peneliti Indonesia di forum internasional. 

Menurutnya, penyelidikan dikakukan terkait status terduga pelaku, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitan dengan institusi ikut dalam forum.

"Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya," kata Brian kepada wartawan, Kamis (28/5).

Baca Juga:

Namun, dia mengatakan pihaknya menerapkan kehati-hatian dalam penyelidikan, termasuk membuka ruang klarifikasi terduga pelaku.

"Setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian," ujarnya.

Brian mengatakan kasus dugaan riset palsu WNI dikhawatirkan berdampak ke persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia. 

Baca Juga:

Hanya saja, dia menekankan semua pihak perlu melihat kasus riset palsu secara proporsional, karena Indonesia memiliki sangat banyak peneliti, dosen, mahasiswa, dan inovator.

Brian menyebut tidak sedikit peneliti hingga dosen bekerja secara profesional, menjunjung standar etik dan integritas yang baik, memiliki reputasi, serta terus menghasilkan riset yang diakui internasional.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut pihak yang disebut dalam kasus riset palsu tidak terindikasi sebagai dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   riset palsu  Kemendiktisaintek  forum internasional  penipuan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp