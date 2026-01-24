Kemenhaj Diminta Mitigasi Dampak Geopolitik Terhadap Penyelenggaraan Haji 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah dampak buruk ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.

“Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jamaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Dia menyinggung pengalaman keterlambatan pemulangan jamaah akibat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.

“Kita (Indonesia) sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jamaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal,” katanya.

Menurut Politisi Muda PDI Perjuangan tersebut, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

"Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini," harap Azis.