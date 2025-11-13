Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kemenhaj Kurangi Kuota Haji Jawa Barat Tahun 2026, Ini Penjelasan Pemprov

Kamis, 13 November 2025 – 14:14 WIB
Jemaah haji. Ilustrasi Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat buka suara mengenai penurun jumlah kuota haji tahun 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai tahun depan mengurangi kuota untuk calon jemaah haji asal Jabar, jumlahnya 29.643 orang atau berkurang 9.080 kursi dari tahun 2025.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat Andrie Kustria Wardana mengatakan, pengurangan terjadi dikarenakan adanya peraturan baru.

Adapun peraturan baru yaitu dalam rangka penyamarataan sistem daftar tunggu atau waiting list jemaah haji di Indonesia.

"Sebetulnya karena itu kewenangan Kementerian Haji dan Umrah, prinsipnya kami mendukung semua kebijakan. Dan informasi terakhir ada yang positif dan kurang," kata Andrie di Bandung, Kamis (13/11/2025).

Pemerintah pusat saat ini melakukan pemerataan waktu tunggu keberangkatan haji di seluruh provinsi, yang kini menjadi sekitar 24,5 tahun secara nasional.

Menurutnya, hal tersebut sangat baik karena ada prinsip keadilan.

"Positifnya yaitu pemerataan waiting list calon jemaah haji seluruh Indonesia, itu jadi 24,5 tahun. Tapi untuk Jabar berkurang kuota sekitar 9.080," ujarnya.

Kuota haji Jawa Barat tahun 2026 berkurang 9.080 kursi menjadi 29.643 jemaah. Pemprov Jabar mendukung kebijakan nasional ini bertujuan untuk pemerataan.

