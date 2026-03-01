Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemenhaj Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan, Jemaah Diimbau Tunda Keberangkatan Umrah

Minggu, 01 Maret 2026 – 23:00 WIB
Kemenhaj Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan, Jemaah Diimbau Tunda Keberangkatan Umrah - JPNN.COM
Ilustrasi - Ibadah umrah. ANTARA/Kuwadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang makin dinamis dan tidak menentu.

Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, pemerintah mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil, Minggu (1/3).

Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Kemenhaj memastikan persiapan haji tetap berjalan, jemaah diimbau tunda keberangkatan umrah

TAGS   kementerian haji dan umrah  umrah  Konflik Timur Tengah  konflik Israel-Iran  haji 
