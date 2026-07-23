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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kemenhub Dorong Green Logistics Corridor untuk Logistik Rendah Emisi

Kamis, 23 Juli 2026 – 22:05 WIB
Kemenhub Dorong Green Logistics Corridor untuk Logistik Rendah Emisi - JPNN.COM
Kemenhub mempercepat pengembangan Green Logistics Corridor untuk mendukung dekarbonisasi transportasi nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi sektor angkutan barang melalui pengembangan Green Logistics Corridor sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi transportasi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Dr. Robby Kurniawan, saat menjadi panelis dalam Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (IZEHDV) Summit 2026 di Jakarta, Kamis (23/7).

Robby mengatakan sektor angkutan barang merupakan tulang punggung distribusi nasional sekaligus penyumbang emisi yang besar di sektor transportasi.

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Karena itu, transisi menuju Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (ZEHDV) perlu dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang terintegrasi.

"Transisi menuju kendaraan berat tanpa emisi bukan semata-mata mengganti mesin diesel menjadi listrik. Yang kita bangun adalah transformasi sistem logistik nasional yang mampu menghadirkan efisiensi ekonomi, meningkatkan daya saing industri, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mewujudkan transportasi yang berkelanjutan," ujar Robby.

Menurutnya, Kemenhub terus memperkuat kebijakan yang mendukung dekarbonisasi transportasi melalui pengembangan transportasi berkelanjutan, peningkatan efisiensi logistik, digitalisasi layanan, serta pembangunan infrastruktur bagi kendaraan rendah emisi.

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Robby menjelaskan, Green Logistics Corridor dirancang sebagai koridor logistik terintegrasi yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, jalan tol, pusat logistik, kawasan pergudangan, dan jaringan energi bersih untuk mempercepat adopsi truk listrik.

Dia menekankan keberhasilan implementasi program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, operator jalan tol, pelabuhan, PLN, industri otomotif, perusahaan logistik, serta lembaga pembiayaan.

Kemenhub mempercepat pengembangan Green Logistics Corridor untuk mendukung dekarbonisasi transportasi nasional.

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TAGS   Kemenhub  Green Logistics Corridor  logistik  Rendah emisi  ZEHDV 
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