Kemenhub Gandeng Surveyor Indonesia Tingkatkan Layanan Transportasi Publik

Kamis, 16 April 2026 – 15:40 WIB
Ilustrasi. Foto: Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi nasional, khususnya di kawasan perkotaan.

Upaya strategis itu dilakukan melalui berbagai program penguatan transportasi publik, peningkatan standar keselamatan, serta pengawasan operasional yang lebih terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemenhub turut melibatkan dukungan berbagai pihak profesional, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Surveyor Indonesia (Persero).

Keterlibatan perusahaan itu difokuskan pada segi aspek pendampingan teknis dan penguatan tata kelola sektor perhubungan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam mendukung berbagai program strategis tersebut. 

Fajar menegaskan kesiapan perusahaan untuk mengawal kualitas layanan bagi publik.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai guardian of assurance yang memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan sektor perhubungan yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Fajar dalam keterangan pers, Kamis (16/4).

Adapun dukungan teknis yang diberikan mencakup program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di sejumlah kota melalui skema Buy The Service (BTS). 

