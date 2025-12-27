Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenhub-Korlantas Sepakat Truk Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Nataru

Sabtu, 27 Desember 2025 – 05:29 WIB
Menhub Dudy Purwaghandi bersama Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menegaskan larangan truk sumbu tiga melintas di jalan tol selama periode natal dan tahun baru (nataru). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) serta hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sejak sore hingga malam hari, arus mudik Nataru secara umum telah terlewati dengan baik.

Tercatat sebanyak 201 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Sumatra dan Trans Jawa melalui jalan tol, atau sekitar 49 persen dari total proyeksi arus keluar Jakarta.

“Dalam analisis dan evaluasi bersama, sesuai arahan Menteri Perhubungan dan hasil kesepakatan SKB, kendaraan sumbu tiga dilarang melintasi jalan tol. Untuk jalur arteri juga sudah diatur waktunya, yaitu mulai pukul 17.00 hingga pagi hari,” ujar Kakorlantas.

Agus mengimbau para pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan sumbu tiga untuk mematuhi kebijakan tersebut

Korlantas Polri akan melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Kami akan melakukan tindakan tegas, termasuk penilangan, karena yang diprioritaskan adalah kegiatan kemanusiaan, keselamatan, serta kelancaran perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan liburan,” ujar dia.

Selain itu, hasil evaluasi Operasi Nataru juga menunjukkan tren positif pada aspek keselamatan lalu lintas. Angka fatalitas kecelakaan lalu lintas tercatat mengalami penurunan signifikan.

Kemenhub bersama Korlantas sepakat untuk kendaran sumbu tiga dilarang masuk tol selama nataru.

