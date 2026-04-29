JPNN.com - Nasional - Hukum

Kemenhub Mengusut Dugaan Keterlibatan Taksi Green SM, Berikut Tahapannya

Rabu, 29 April 2026 – 08:39 WIB
Kemenhub Mengusut Dugaan Keterlibatan Taksi Green SM, Berikut Tahapannya - JPNN.COM
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026 malam. Foto: ANTARA/HO-Kemenhub

jpnn.com - JAKARTA – Kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam diduga melibatkan satu unit taksi Green SM.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan keterlibatan taksi Green SM.

“Termasuk sisi perizinannya, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum. Karena prinsip kami jelas, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, sehingga setiap potensi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4).

Berdasarkan data di aplikasi Siprajab, kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B 2864 SBX dan tercatat telah terdaftar serta memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026.

Kendaraan taksi tersebut pun terdaftar untuk melakukan pelayanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek.

Walau demikian, Ditjen Hubdat tetap melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan operator terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

Diketahui juga, perusahaan taksi Green SM telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang berlaku selama lima tahun.

“Selanjutnya, kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum. Jadi kami akan melihat kembali bagaimana standar manajemen keselamatan dijalankan di lapangan oleh perusahaan ini, termasuk juga kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi, dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan,” ucap Aan.

Kemenhub membentuk tim untuk mendalami dugaan keterlibatan taksi Green SM dalam kecelakaan kereta di Bekasi.

TAGS   Green SM  Taksi Green SM  kecelakaan  kecelakaan kereta  KA Argo Bromo Anggrek  KRL  Bekasi 
