Kemenhub Pastikan Penerbangan di Bali Selama Nataru Berjalan Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan penyelenggaraan angkutan udara selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dari dan ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali, berjalan dengan baik dan terlayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami memastikan layanan angkutan udara selama periode Natal dan tahun baru termasuk dari dan ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali, berjalan dengan baik, aman dan lancar," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap data operasional penerbangan, pergerakan penumpang, serta kesiapan fasilitas dan personel pendukung di lapangan.

Dia menuturkan ketersediaan kapasitas penerbangan selama periode Natal dan tahun baru di bandara itu tetap terjaga seiring dengan tingginya permintaan perjalanan udara masyarakat, tercatat sebanyak 82.445 penumpang lebih tinggi dari periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang berjumlah 81.500 penumpang.

"Tingkat keterisian penumpang berada pada level tinggi dan maskapai telah merealisasikan penambahan penerbangan atau extra flight untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujar Lukman.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mencatat pada periode 18 hingga 29 Desember 2025, telah diterbitkan sebanyak 285 ijin terbang/ Flight Approval (FA) untuk extra flight dari dan ke I Gusti Ngurah Rai - Bali.

Dari jumlah tersebut telah terealisasi 267 penerbangan, hal itu menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan mencerminkan kesiapan serta optimalisasi operasional penerbangan dalam mendukung kebutuhan angkutan udara masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Tingkat keterisian (load factor) penumpang pada sejumlah rute utama domestik tercatat tinggi. Salah satunya pada rute Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) yang mencatat rata-rata load factor sebesar 94 persen, dengan keterisian kelas bisnis mencapai 83 persen dan kelas ekonomi 94 persen.