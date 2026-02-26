Kemenhub Raih Anugerah Pelayanan Prima Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerima penghargaan Anugerah Pelayanan Prima Mudik Lebaran dari Radio Elshinta.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah dalam menyelenggarakan Angkutan Lebaran yang berkeselamatan.

Penghargaan Anugerah Pelayanan Prima Mudik Lebaran ini diterima Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat kegiatan talkshow sekaligus pelepasan Tim Ekspedisi Elshinta Jelang Mudik Lebaran 2026 di Kantor NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (6/3).

“Saya mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan mudik Lebaran yang telah menjadi tradisi. Kita semua tahu mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran sangat tinggi, jadi kolaborasi pemerintah dengan stakeholder termasuk media massa penting untuk memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar,” ungkap Aan.

Aan menilai penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, khususnya pada periode Angkutan Lebaran 2026 mengingat tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik.

“Berdasarkan survei diprediksi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan atau bergerak pada masa Angkutan Lebaran ini ada sekitar 143,9 juta, artinya 50 persen lebih penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan. Kemenhub dan stakeholder lainnya pun tidak main-main dalam mengelola Angkutan Lebaran 2026 dan telah menyiapkan berbagai strategi,” jelasnya.

Aan menerangkan strategi yang disiapkan juga sudah dituangkan dalam regulasi yang disepakati Kemenhub dengan kementerian/lembaga lainnya. Ia menyebut, strategi pengelolaan Angkutan Lebaran 2026 mencakup pengaturan arus lalu lintas, pembatasan operasional angkutan barang, hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

“Kita sudah mengeluarkan beberapa regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan Angkutan Lebaran, ada pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas, pengaturan lalu lintas jalan termasuk ganjil-genap, pengaturan arus lalu lintas di penyeberangan. Sarana dan prasarana tentu kita sudah siapkan untuk menjamin keselamatan,” terang Aan.