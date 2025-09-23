Kemenhub Sebut Kegiatan Grab & GAC Aion Bisa Jadi Contoh Bagi Pelaku Industri Lain

Selasa, 23 September 2025 – 16:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia melalui brand kendaraan listriknya AION berkomitmen menghadirkan mobilitas masa depan yang aman, nyaman, ramah lingkungan.

Salah satunya dengan menggelar kampanye bertajuk Aion Peduli Peselamatan yang merupakan kegiatan edukasi keselamatan berkendara.

Kampanye itu dilaksanakan dengan menggandeng Grab Indonesia dan digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Indonesia, Yusuf Nugroho mengapresiasi kegiatan yang dilakulan Aion dan Grab Indonesia.

Dia menyebut kegiatan tersebut bisa menjadi contoh bagi pelaku industri lain untuk turut menciptakan ekosistem transportasi yang lebih amaan, tertib, dan berkelanjutan.

“Keselamatan transportasi darat adalah tanggung jawab bersama. Upaya kolaboratif seperti yang dilakukan oleh GAC AION dan Grab sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan di kalangan pengemudi dan penumpang," ungkapnya dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Sebagai bagian dari kampanye ini, Aion Y Plus digunakan sebagai armada edukasi.

Kendaraan listrik itu dipercaya menjadi lineup GrabCar Premium yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.