Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenhut-Barantin Teken MoU Demi Menguatkan Keanekaragaman Hayati

Rabu, 06 Mei 2026 – 00:02 WIB
Kemenhut-Barantin Teken MoU Demi Menguatkan Keanekaragaman Hayati - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding meneken nota kesepahaman (MoU) di kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (5/5). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) demi menguatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan pengawasan organisme pengganggu.

Kerja sama terjalin setelah Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding meneken nota kesepahaman (MoU) di kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (5/5).

Menhut Raja Juli Antoni menuturkan kerja sama pihaknya dengan Barantin sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Menurut eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu, Prabowo meminta anggota kabinet menghapus sekat dan ego sektoral antarlembaga.

“Insyaallah dengan pertemuan ini, tembok-tembok ego sektoral yang selama ini berdiri kukuh di antara kementerian dan lembaga, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto," ujar Raja Juli melalui keterangan persnya, Selasa (5/5).

Pria yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu berharap kerja sama ini bisa mengamankan kekayaan hayati di Tanah Air.

Baca Juga:

"Kami mulai kerja koordinatif dan kolaboratif untuk sama-sama mengamankan Indonesia kita, mengamankan biodiversitas kita, dan mengamankan kekayaan negara kita,” ujar Raja Juli.

Dia menyebut ke depan penting menerapkan pengawasan ketat terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.

Menhut Raja Juli menuturkan kerja sama pihaknya dengan Barantin sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemenhut  barantin  Kerja sama  Mou 
BERITA KEMENHUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp