Kemenhut-Barantin Teken MoU Demi Menguatkan Keanekaragaman Hayati

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) demi menguatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan pengawasan organisme pengganggu.

Kerja sama terjalin setelah Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding meneken nota kesepahaman (MoU) di kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (5/5).

Menhut Raja Juli Antoni menuturkan kerja sama pihaknya dengan Barantin sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu, Prabowo meminta anggota kabinet menghapus sekat dan ego sektoral antarlembaga.

“Insyaallah dengan pertemuan ini, tembok-tembok ego sektoral yang selama ini berdiri kukuh di antara kementerian dan lembaga, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto," ujar Raja Juli melalui keterangan persnya, Selasa (5/5).

Pria yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu berharap kerja sama ini bisa mengamankan kekayaan hayati di Tanah Air.

"Kami mulai kerja koordinatif dan kolaboratif untuk sama-sama mengamankan Indonesia kita, mengamankan biodiversitas kita, dan mengamankan kekayaan negara kita,” ujar Raja Juli.

Dia menyebut ke depan penting menerapkan pengawasan ketat terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.