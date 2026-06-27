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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenhut Gandeng Emergent, Siap Amankan Investasi Hijau untuk Mengurangi Emisi

Sabtu, 27 Juni 2026 – 14:10 WIB
Kemenhut Gandeng Emergent, Siap Amankan Investasi Hijau untuk Mengurangi Emisi - JPNN.COM
Momen penandatanganan MoU antara Kemenhut dan Emergent di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris pada Kamis (25/6). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Emergent Forest Finance Accelerator menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris.

MoU itu ditandatangani saat rangkaian London Climate Action Week 2026 pafa Kamis (25/6) oleh President and Chief Executive Officer Emergent Eron Bloomgarden dan Kabiro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi.

Menhut Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat turut menyaksikan penandakan MoU itu.

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Adapun, poin MoU ialah menjajaki peluang kerja sama untuk mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Raja Juli mengatakan penanganan kerja sama Kemenhut dan Emergent menjadi upaya Indonesia memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional.

Terutama, dalam upaya mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

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“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam melindungi dan memulihkan hutan sebagai bagian dari pencapaian target iklim nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Indonesia melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi terverifikasi dan memperoleh pendanaan sebesar US$110 juta. 

Kemenhut resmi menggandeng Emergent melalui MoU di London demi memperluas perluas akses pendanaan iklim global.

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TAGS   kemenhut  Raja Juli Antoni  Menteri Lingkungan Hidup  emergent  NDC 
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