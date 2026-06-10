Kemenhut Resmikan Lembah Aviary & Melepasliarkan 2 Elang Jawa di Megamendung

Rabu, 10 Juni 2026 – 19:48 WIB

jpnn.com, BOGOR - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko melakukan kunjungan kerja ke Lanskap Megamendung, Kabupaten Bogor.

Kunjungan itu untuk meresmikan Lembah Aviary Paseban, Penangkaran Rusa Timor, serta melepasliarkan dua individu Elang Jawa (Nisaetus bartelsi).

Kegiatan tersebut untuk memperkuat konservasi berbasis bentang alam yang mengintegrasikan pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, pendidikan lingkungan, penelitian, serta pemberdayaan masyarakat.

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Dua individu Elang Jawa yang dilepasliarkan adalah betina bernama Agni dan jantan bernama Beta.

Elang Jawa adalah satwa endemik Pulau Jawa yang menjadi salah satu spesies prioritas konservasi Indonesia sekaligus indikator penting kesehatan ekosistem hutan pegunungan Jawa.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengapresiasi LK PKEK dan YCKT atas kontribusinya dalam mendukung konservasi Elang Jawa melalui penyelamatan satwa, rehabilitasi, dan peningkatan peluang keberhasilan pelepasliaran.

Pelepasliaran satwa liar tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan rehabilitasi dan penangkaran, tetapi juga oleh kesiapan habitat dan dukungan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga habitat serta mencegah berbagai ancaman terhadap satwa liar, termasuk perburuan.