Kemenkes Ajukan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Perbaikan Faskes Pascabencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengajukan anggaran Rp 500 miliar untuk perbaikan atau revitalisasi tahap tiga pascabencana Sumatra.

Menurut dia, anggaran Rp 500 miliar tersebut untuk pembelian ambulans hingga pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang hancur.

“Kami sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi. Karena sekarang kami udah list kan,” ucap Budi di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Rabu (7/1).

Dia memerinci bahwa dari 204 ambulans yang rusak hanya 120 yang bisa diperbaiki, sehingga sisanya mesti dibeli.

Lalu, Kemenkes juga mendata puskesmas yang hancur dari jumlah 152. Tak hanya itu, Kemenkes juga perlu mengganti alat kesehatan yang mahal, seperti CT Scan, MRI, Cath Lab (Catheterization Laborator).

“Mahal-mahal semua tuh, Cath Lab. Itu kan juga miliaran kan. Nah, itu sekarang kami lagi kirim teknisinya untuk lihat. Mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti,” kata dia.

Baca Juga: DPR Ultimatum Kemenkes soal Virus Super Flu

Anggaran itu juga diperuntukkan membangun dan memperbaiki tenaga kesehatan.

Menurut Budi, bayak kepala puskesmas dan kepala dinas kesehatan yang melaporkan terkait hunian bagi tenaga kesehatan.