Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Perbaikan Faskes Pascabencana Sumatra

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:05 WIB
Kemenkes Ajukan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Perbaikan Faskes Pascabencana Sumatra - JPNN.COM
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (batik) dalam konferensi pers Perkembangan Bencana Sumatera, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Rabu (7/1). Foto: dokumentasi Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengajukan anggaran Rp 500 miliar untuk perbaikan atau revitalisasi tahap tiga pascabencana Sumatra.

Menurut dia, anggaran Rp 500 miliar tersebut untuk pembelian ambulans hingga pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang hancur.

“Kami sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi yang tahap tiga tadi. Karena sekarang kami udah list kan,” ucap Budi di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Rabu (7/1).

Baca Juga:

Dia memerinci bahwa dari 204 ambulans yang rusak hanya 120 yang bisa diperbaiki, sehingga sisanya mesti dibeli.

Lalu, Kemenkes juga mendata puskesmas yang hancur dari jumlah 152. Tak hanya itu, Kemenkes juga perlu mengganti alat kesehatan yang mahal, seperti CT Scan, MRI, Cath Lab (Catheterization Laborator).

“Mahal-mahal semua tuh, Cath Lab. Itu kan juga miliaran kan. Nah, itu sekarang kami lagi kirim teknisinya untuk lihat. Mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti,” kata dia.

Baca Juga:

Anggaran itu juga diperuntukkan membangun dan memperbaiki tenaga kesehatan.

Menurut Budi, bayak kepala puskesmas dan kepala dinas kesehatan yang melaporkan terkait hunian bagi tenaga kesehatan.

Menurut Kemenkes, anggaran Rp 500 miliar tersebut untuk pembelian ambulans hingga pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang hancur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenkes  anggaran Kemenkes  perbaikan faskes pascabencana sumatra  bencana Sumatra-Aceh  Fasilitas Kesehatan  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
BERITA KEMENKES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp