JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenkes Didesak Sosialisasikan Penggunaan Masker, Seusai Muncul Virus Super Flu

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:07 WIB
Warga memakai masker di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan sosialisasi penggunaan masker di ruang publik.

Hal itu menurut dia, sebagai langkah pencegahan penularan virus influenza A (H3N2) subclade K atau super flu yang sudah terdeteksi masuk Indonesia.

“Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sangat penting karena terbukti efektif menekan penularan virus pernapasan, termasuk influenza,” kata Neng Eem dikutip Rabu (7/1).

Menurut dia, pencegahan seperti itu harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat super flu dilaporkan telah menginfeksi sejumlah negara, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, hingga Indonesia.

Pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi tanpa menunggu lonjakan kasus penularan virus super flu tersebut.

Dia lalu menyampaikan bahwa penggunaan masker merupakan langkah kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah.

Masker, kata dia, mampu mengurangi risiko penularan melalui droplet dan aerosol, terutama di ruang publik yang padat, transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan, serta area dengan sirkulasi udara terbatas.

Selain pencegahan di tingkat masyarakat, Neng Eem juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan.

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk menggencarkan sosialisasi penggunaan masker di ruang publik.

