Kemenkes Mulai Penanganan Medis Gratis Tahun Ini

Sabtu, 24 Januari 2026 – 12:17 WIB
Penanganan medis (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelayanan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan diperluas pada 2026.

Perluasan itu dengan menambahkan layanan penanganan gratis sebagai tindak lanjut pemeriksaan.

Menurut dia, perluasan dilakukan karena tujuan utama program CKG bukan sekadar melakukan skrining sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan masyarakat menjadi lebih sehat melalui upaya pencegahan dan penanganan dini sebelum risiko kesehatan berkembang menjadi penyakit serius.

“Tahun kedua ini, kami mau ada pencegahan dan penanganan. Yang saya ingin sampaikan, bukan hanya cek kesehatannya saja yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis,” ujar Budi dalam keterangannya, pada Sabtu (24/1).

Budi menuturkan skema penanganan medis gratis yang akan diterapkan tahun ini.

Pada tahap awal, masyarakat bisa mengunjungi puskesmas terdekat untuk menjalani skrining medis gratis.

Setelah pemeriksaan, masyarakat akan menerima “rapor” kesehatan yang terbagi dalam tiga kategori warna, yakni merah, kuning, dan hijau.

Rapor merah menunjukkan kondisi tidak sehat, rapor kuning menandakan kondisi kurang sehat, sementara rapor hijau mencerminkan kondisi sehat.

