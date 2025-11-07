Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenkes Siapkan STRANAS Baru Untuk Atasi Lonjakan Dengue

Jumat, 07 November 2025 – 04:11 WIB
Kemenkes Siapkan STRANAS Baru Untuk Atasi Lonjakan Dengue - JPNN.COM
MPR RI bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan untuk memperkuat upaya nasional mencapai Zero Dengue Death 2030. Foto: Tim MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Kalimantan Timur dalam menekan kasus dengue melalui pendekatan komprehensif menjadi sorotan dalam Dialog Kebijakan bertema Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.

Dialog tersebut diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue.

Kegiatan itu mempertemukan para pengambil kebijakan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Baca Juga:

Tujuannya untuk membangun kesepahaman dan menghasilkan rekomendasi konkret dalam memperkuat sistem pelaporan dan peringatan dini dengue di Indonesia, belajar dari keberhasilan daerah seperti Kaltim.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin memaparkan strategi yang diterapkan di provinsinya.

“Pengendalian dengue tidak bisa mengandalkan satu intervensi saja. Di Kalimantan Timur, kami melihat hasil nyata ketika berbagai upaya dijalankan secara bersamaan, mulai dari penguatan gerakan 3M Plus, peningkatan edukasi masyarakat, hingga penerapan inovasi seperti vaksinasi di wilayah tertentu," Jaya Mualimin di kantor MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Jaya Mualimin menjelaskan pendekatan menyeluruh ini telah membuahkan hasil positif.

Kasus rawat inap karena kasus dengue mulai menurun, dan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan serta melakukan pencegahan meningkat.

Kemenkes bersama para ahli tengah melakukan pengembangan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stranas  dengue  Demam Berdarah  Strategi nasional 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp