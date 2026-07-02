Kemenkes Menginvestigasi Kasus Kematian Dokter Icha, Begini Respons Ahmad Doli DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr. Ahmad Doli Kurnia merespons langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan tim investigasi ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk mengungkap kasus kematian dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa dokter Icha.

"Saya kira bagus, Kemenkes ikut peduli dan menurunkan tim investigasi terhadap kasus kematian dr. Icha tersebut agar didapatkan informasi dan kronologi yang lengkap tentang kejadiannya," ujar Doli Kurnia dalam keterangannya pada Kamis (2/7/2026).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan pihaknya sudah meminta DPD Partai Golkar NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk memanggil anggota DPRD TTU.

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”Kami sendiri juga sudah meminta kepada DPD Partai Golkar NTT dan TTU untuk memanggil Anggota F-PG DPRD TTU yang diduga mengintimidasi untuk dimintai keterangan,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini.

“Saya juga ingin sekali mengetahui persis relasi kuat antara tindakan intimidasi dengan peristiwa kematian itu. Intinya kami ingin kasus ini diungkap secara terang benderang,” ujar Doli.

Menurut Doli, apabila dari semua keterangan dan investigasi itu memang ditemukan tindak pidana terhadap ketiga Anggota DPRD itu, sepenuhnya kasus ini akan diserahkan kepada pihak penegak hukum.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan belasungkawa serta duka cita mendalam atas wafatnya Dokter Eliza Principa Utami Pakaenoni atau Dokter Icha di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti diketahui, Dokter Icha (27) yang bertugas di Rumah Sakit Leona, Kefamenanu ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, ditemukan meninggal dunia gantung diri di kediamannya.