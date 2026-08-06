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JPNN.com - Ekonomi

60 Persen Saham Whoosh Bakal Dikelola SMV Fiskal

Kamis, 06 Agustus 2026 – 07:44 WIB
60 Persen Saham Whoosh Bakal Dikelola SMV Fiskal - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria (kanan) menyampaikan keterangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (05/08/2026). (Antara/ Muhammad Heriyanto

jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, yang ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.

Porsi saham tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara sebesar 40 persen saham sisanya tetap akan dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kami percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear, ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu (5/8/2026).

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Dia menjelaskan bahwa Whoosh nantinya dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, sehingga tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kami pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal untuk mengelola itu. Kita, kan, punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi, enggak langsung jadi tanggung jawab APBN," tuturnya.

Purbaya menegaskan nantinya kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

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Melainkan, kepemilikan porsi 60 persen saham tersebut akan berada dalam kendali unit SMV di bawah Kemenkeu. "Di saya, bukan (di bawah KAI)," ujar Purbaya.

Dengan skema tersebut, pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kemenkeu bakal mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

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TAGS   Whoosh  saham whoosh  Kemenkeu  KCIC  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  China 
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