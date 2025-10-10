Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenkeu Ungkap Utang Indonesia Tembus Rp 9.138,05 Triliun Per Juni 2025

Jumat, 10 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Kemenkeu Ungkap Utang Indonesia Tembus Rp 9.138,05 Triliun Per Juni 2025 - JPNN.COM
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam temu media di Bogor, Jumat (10/10/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap data utang Indonesia per Juni 2025. Menurut Kemenkeu, utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara baik peer group, negara tetangga maupun G20,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam temu media di Bogor, Jumat (10/10).

Dia menegaskan rasio utang terhadap PDB tersebut masihn berada di level aman.

Baca Juga:

Sebagai perbandingan, posisi utang pemerintah pada Desember 2024 tercatat Rp 8.813,16 triliun.

Terdiri dari pinjaman Rp 1.087,17 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 7.725,99 triliun atau setara 39,81 persen terhadap PDB.

Memasuki Juni 2025, rasio utang naik tipis menjadi 39,86 persen, dengan komposisi pinjaman Rp 1.157,18 triliun dan SBN Rp 7.980,87 triliun.

Baca Juga:

Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 1.108,17 triliun. Jumlah itu dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Lalu ada pula pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun. Adapun porsi utang dari SBN turun dari Rp 8.029,53 triliun pada Mei menjadi Rp 7.980,87 triliun di Juni 2025.

Penerbitan SBN berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun.

Kemenkeu menyebut utang Indonesia mencapai Rp 9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), per Juni 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   utang Indonesia  jumlah utang indonesia  Kemenkeu  utang pemerintah 
BERITA UTANG INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp