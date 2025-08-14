Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemenko PM & BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jaminan Sosial Lewat Dunia Pendidikan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 22:11 WIB
Kemenko PM & BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jaminan Sosial Lewat Dunia Pendidikan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan kepada awak media di acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya. Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah terus memperkuat literasi jaminan sosial bagi masyarakat sejak usia dini.

Pada Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya, ditekankan pentingya literasi jaminan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan literasi jaminan sosial yang luas dan merata penting agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak mendapatkan perlindungan.

“Sistem Jaminan Sosial Nasional kita semakin bagus, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat untuk meneruskan Sistem Jaminan Sosial lebih produktif, tentu banyak kelemahan dan tantangan," kata Menko Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Dia pun berharap perguruan tinggi, universitas, akademisi, ilmuwan menjadi bagian ekosistem yang memperkuat perkembangan Jaminan Sosial Nasional.

Penguatan literasi Jaminan Sosial, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023–2024.

Perpres ini memberikan pedoman strategis dalam beberapa aspek penting, seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program-program edukasi dan literasi jaminan sosial melalui pengembangan modul pendidikan.



TAGS   Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  BPJS Ketenagakerjaan  Kemenko PM  Muhaimin Iskandar  BPJS TK  Dunia Pendidikan  Pramudya Iriawan Buntoro  Literasi  Jaminan Sosial 
