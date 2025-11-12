Kemenko PM Dorong Percepatan Renovasi & Rekonstruksi Bangunan Pesantren

jpnn.com - SURABAYA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar adakan Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Renovasi dan Rekonstruksi Bangunan Pesantren, yang melibatkan organisasi perangkat daerah di Jawa Timur.

Rapat juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyebut salah satu isu penting dalam percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren adalah mendorong kepemilikan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan pesantren.

“Masih banyak pesantren yang belum memiliki standar sertifikasi pembangunan, seperti PBG dan SLF," katanya.

"Kemenko PM mendorong sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren, termasuk juga untuk mendorong penerbitan PBG dan SLF bangunan pesantren."

“Melalui Rakorda ini, akan diperoleh pemahaman bersama terkait mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren,” imbuh Haris.

“Saat ini terdapat 42.639 pesantren, 32.441 pesantren (76,57%) di antaranya terletak di Provinsi Jawa Barat (12.972 pesantren), Jawa Timur (7.347 pesantren), Banten (6.776 pesantren), dan Jawa Tengah (5.346 pesantren). Jika dilihat sejarahnya, pesantren mulai berdiri sejak abad 14 jauh lebih awal ketimbang masuknya penjajah yang memperkenalkan sekolah," kata Haris.

"Selain usia yang sudah tua, sebagian besar bangunan pesantren merupakan rumah tumbuh yang pembangunannya bertahap dan tidak dirancang untuk bangunan bertingkat. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pesantren rentan roboh,” imbuhnya.