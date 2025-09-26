Kemenko PM Dukung Loid Ventures Buka Akses Pendanaan Untuk UMKM di DKI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendukung perusahaan modal ventura, Loid Ventures untuk melakukan inkubasi intensif guna membuka akses pendanaan dan pasar bagi UMKM terpilih di Jakarta, yang sejalan dengan program strategis 'Berdaya Bersama'.

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison memberikan apresiasi program tersebut.

Dia menilai ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk menciptakan dampak ekonomi riil. Terlebih pelaku UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.

“UMKM adalah denyut nadi ekonomi kita, tapi banyak yang terjebak dalam skala mikro. Tugas kami bukan hanya memberi pelatihan, tapi membuka pintu konkret: pintu modal dan pintu pasar. Melalui "Berdaya Bersama", kami ingin UMKM terpilih tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh secara eksponensial. Jika mereka berhasil, ratusan lapangan kerja baru akan tercipta. Itulah dampak nyata yang kami kejar,” tutur Leon.

Adapun pendaftaran program akan dibuka mulai 26 September hingga 1 Oktober 2025. Leon menjelaskan inisiatif ini dirancang untuk menjawab tantangan UMKM dalam mendorong skala bisnis.

Dalam pelaksanaannya, selama tiga bulan peserta akan mendapatkan kurikulum terstruktur, bimbingan langsung dari para CEO dan praktisi industri, serta akses ke jejaring strategis.

Puncak program adalah pitch day, di mana sepuluh UMKM terbaik berkesempatan memperoleh dukungan pendanaan tahap awal dari Loid Ventures.

Menurut Leon, kolaborasi ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan agilitas sektor swasta.