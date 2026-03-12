Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemenko PM Gelar Program Pasar 1001 Malam di Banda Aceh

Kamis, 12 Maret 2026 – 03:47 WIB
Kemenko PM Gelar Program Pasar 1001 Malam di Banda Aceh - JPNN.COM
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Pasar 1001 Malam di Lapangan Eks. Hotel Aceh, Banda Aceh. Foto dok Kemenko PM

jpnn.com, BANDA ACEH - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Pasar 1001 Malam pada 11-13 Maret 2026 di Lapangan Eks. Hotel Aceh, Banda Aceh.

Provinsi Aceh dipilih guna mengedepankan aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Bagi Kemenko PM, penguatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca-bencana.

?Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison mengatakan aspek kemanusiaan merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan yang dijalankan Kemenko PM.

“Pasar 1001 Malam bukan sekadar pusat transaksi ekonomi, melainkan wadah aksi kemanusiaan,” ujar Leontinus, Selasa (10/3).

Program ini juga berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan ‘aset tidur’ milik pemerintah dan BUMN.

Ruang strategis yang sebelumnya tidak produktif diubah menjadi creative compound berbiaya terjangkau.

Di Provinsi Aceh, kegiatan ini dikemas dengan nuansa Ramadan yang kental, menghadirkan Bazaar & Expo kuliner serta kerajinan, hingga Panggung Talenta Da’i Cilik guna mengembangkan potensi anak-anak.

Bagi Kemenko PM, penguatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang menghadapi masa sulit pasca-bencana.

