Kemenko PM Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kupang

jpnn.com - KABUPATEN KUPANG - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Haris meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Haris melihat secara langsung perkembangan pembangunan ruang belajar, asrama, ruang makan, fasilitas penunjang, serta infrastruktur lainnya.

Progres pembangunan telah mencapai lebih dari 90 persen.

Haris menyampaikan apresiasi atas percepatan pembangunan yang telah dilakukan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Pembangunan yang telah mencapai lebih dari 90 persen merupakan capaian yang sangat baik. Kami berharap seluruh pekerjaan dapat segera diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Haris.

Dia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Haris juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

"Kemenko PM pengin memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga siap mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi," katanya. (*/jpnn)