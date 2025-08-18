Kemenkomdigi Ikut Meriahkan Karnaval Kemerdekaan, Tampilkan Robot Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) turut meramaikan Karnaval Kemerdekaan dengan menghadirkan truk bernuansa digital.

Mengusung “Transformasi Digital, Wujudkan Indonesia Maju" truk itu rupanya menjadi salah satu ikon visual dalam parade malam kemerdekaan yang berlangsung dari Lapangan Silang Monumen Nasional hingga kawasan Semanggi, Jakarta.

Truk Karnaval Kemkomdigi menampilkan beragam ornamen digital yang merepresentasikan kemajuan teknologi informasi Indonesia, mulai dari miniatur BTS 4G, Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), hingga robot berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang berjalan bersama kendaraan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan

Truk tersebut langsung menarik perhatian masyarakat di sepanjang jalur parade.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan partisipasi Kemkomdigi dalam karnaval itu bukan sekadar hiasan seremonial, melainkan media edukasi publik yang sarat makna.

“Melalui Truk Karnaval Kemkomdigi ini, kami ingin menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah perjalanan bersama menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Meutya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/08/2025).

Di bagian depan truk, terpampang ponsel raksasa yang menampilkan pesan-pesan edukatif mengenai pelindungan anak di ruang digital.

Ini sebagai bentuk sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).