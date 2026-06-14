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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kemenkum DK Jakarta Dorong Indikasi Geografis Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 – 10:25 WIB
Kemenkum DK Jakarta Dorong Indikasi Geografis Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - JPNN.COM
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Baroto. Foto: Kemenkum DK Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta menyatakan bahwa perlindungan Indikasi Geografis (IG) harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan hukum atas produk unggulan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Baroto, saat membuka kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis di Aula B Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, belum lama ini.

Menurut Baroto, Indikasi Geografis merupakan instrumen strategis untuk menjaga identitas sekaligus meningkatkan nilai tambah produk khas suatu wilayah. Karena itu, proses perlindungan hukum perlu dibarengi dengan langkah pengembangan yang berkelanjutan.

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Dia menekankan bahwa produk yang telah memperoleh status Indeks Geografis (IG) harus terus dipromosikan dan dikembangkan agar memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

“Indikasi Geografis tidak cukup hanya terdaftar. Produk yang telah memperoleh perlindungan juga harus dipromosikan, dikembangkan, dan dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” kata Baroto.

Dalam kesempatan tersebut, Baroto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan produk berbasis geografis. Kolaborasi diperlukan mulai dari aspek perlindungan hukum hingga perluasan akses pasar.

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Kegiatan pendampingan turut membahas dua produk khas Jakarta yang sedang dipersiapkan untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, yaitu Batik Sebiran dari Kepulauan Seribu dan Batik Bendo Jaya dari Jakarta Barat.

Untuk Batik Sebiran, peserta forum menyepakati penggunaan nama tersebut sebagai identitas produk yang merepresentasikan wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, enam motif utama ditetapkan sebagai ciri khas produk, yakni ikan selar, penyu sisik, kue barongko, mercusuar, perahu pinisi, dan pohon pidada.

Kemenkum DK Jakarta mendorong produk Indikasi Geografis memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

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TAGS   Kemenkum DK Jakarta  Indikasi Geografis  Kesejahteraan Masyarakat  ekonomi masyarakat 

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