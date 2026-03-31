JPNN.com - Entertainment - Musik

Kemenkum Telusuri Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Musik di Platform Digital

Selasa, 31 Maret 2026 – 07:07 WIB
Pemutaran lagu dan/atau musik pada salah satu platform layanan digital berbasis konten yang dibuat pengguna (UGC). Foto: Ilustrasi/Antara/HO-DJKI Kemenkum RI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum mendalami perkara dugaan pelanggaran hak cipta lagu atau musik pada salah satu platform layanan digital berbasis konten yang dibuat pengguna (UGC).

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkum Hermansyah Siregar mengatakan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan pengaduan pada 2025 dari pemegang hak cipta yang menemukan adanya penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin.

"Saat ini, penanganan perkara telah memasuki tahap pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (wasmatlitrik)," ungkap Hermansyah Siregar dilansir Antara, Senin (30/3).

Menurutnya, pihaknya juga telah menerima bukti dugaan pelanggaran serta keterangan dari pelapor, saksi, dan ahli, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, guna memperkuat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Hermansyah Siregar menjelaskan, dugaan pelanggaran mencakup aktivitas penggandaan, pendistribusian, serta komunikasi lagu kepada publik tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Dikatakan bahwa tindakan itu berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dalam pelaksanaan hak ekonomi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan lagu dan/atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi secara utuh, mencakup melodi, notasi, ritme, hingga lirik.

Maka dari itu, setiap pemanfaatan, baik sebagian maupun seluruhnya, tetap memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terutama apabila digunakan untuk tujuan komersial.

Sumber Antara

Hak Cipta  Kemenkum  Kementerian Hukum  platform digital 
