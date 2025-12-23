Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kemenlu Diminta Berdiplomasi ke Inggris Biar Bonnie Blue Diproses Hukum

Selasa, 23 Desember 2025 – 22:00 WIB
Kemenlu Diminta Berdiplomasi ke Inggris Biar Bonnie Blue Diproses Hukum - JPNN.COM
Bintang film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya Jackson Liam Andrew saat menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Jumat (12/12/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung keputusan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London yang melaporkan bintang film dewasa asal Inggris, yakni Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue.

Adapun, KBRI melaporkan Bonnie Blue setelah heboh video dugaan pelecehan aktris tersebut terhadap bendera Indonesia.

“Saya mendukung langkah KBRI London yang bergerak cepat dan tegas melaporkan kasus ini ke otoritas Inggris," kata Oleh kepada awak media, Selasa (23/12).

Legislator fraksi PKB itu menilai aksi Bonnie Blue yang melecehkan simbol negara tak bisa ditoleransi karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan Indonesia.

"Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi simbol-simbol kedaulatan nasional,” kata Oleh.

Dia mengatakan setiap tindakan yang merendahkan atau melecehkan, baik di dalam maupun luar negeri, harus disikapi secara serius Indonesia. 

Legislator Dapil XI Jawa Barat itu pun mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berdiplomasi agar kasus Bonnie Blue diproses sesuai hukum yang berlaku di Inggris.

"Diplomasi yang kuat penting untuk memastikan penghormatan terhadap simbol negara kita,” ujar Oleh.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyebut Indonesia harus serius menyikapi setiap tindakan yang merendahkan simbol negara.

TAGS   Bonnie Blue  Tia Emma Billinger  Inggris  KBRI London  pelecehan  Bendera Indonesia  Kemenlu 
