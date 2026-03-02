Kemenlu Minta Kemenhaj Tunda Sementara Perjalanan Umrah, Hasan Basri Agus DPR: Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus (HBA) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah antisipatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) yang mengimbau penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.

Imbauan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), khususnya kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk diteruskan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurut HBA, keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik global dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung.

“Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jemaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip utamakan keselamatan (safety first) harus di kedepankan dalam setiap kebijakan,” ujar HBA.

Data dari Kementerian Agama (Kemenhaj) menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah umrah terbesar di dunia.

Pada tahun-tahun terakhir sebelum pandemi, jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari satu juta orang per tahun.

Dengan jumlah jemaah yang besar, potensi risiko keselamatan, kendala logistik, serta dampak psikologis terhadap jamaah menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan.

Legislator Golkar Dapil Jambi yang biasa di panggil HBA ini mengatakan imbauan penundaan ini bukanlah bentuk pelarangan permanen, melainkan langkah preventif dan sementara, sembari terus memantau perkembangan situasi keamanan secara real time.