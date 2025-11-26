KemenP2MI dan Kemenperin Gelar Pelatihan Plate Welder untuk Pekerja Migran Indonesia Berstandar Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Kementerian Perindustrian resmi membuka pelatihan plate welder bersertifikasi dengan kompetensi Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) posisi 3G bagi 200 peserta di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, Rabu 26 November 2025.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Industri (Kemenperin) Doddy Rahadi, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto.

Menteri Mukhtarudin menegaskan kegiatan ini merupakan eksekusi cepat dari kerja sama antar-kementerian yang telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) beberapa waktu lalu sekaligus bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja terampil middle-high skill pada periode 2025–2026.

“Kegiatan ini sebenarnya tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Perindustrian dengan KemenP2MI. Setelah MoU langsung action. Kita menunjukkan kementerian yang bekerja cepat dan efektif,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga welder bersertifikasi di pasar global sangat tinggi, terutama dari kawasan Eropa.

Artinya, menurut Mukhtarudin pelatihan ini tak hanya meningkatkan keterampilan, namun dapat menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk memasuki pasar kerja yang sangat kompetitif.

“Dunia industri internasional membutuhkan tenaga welder yang benar-benar siap pakai dan berstandar. Karena itu, pelatihan ini harus memastikan peserta menguasai kompetensi yang dibutuhkan negara tujuan,” tegas Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga memastikan bahwa lulusan program ini sudah diarahkan untuk penempatan bekerja di berbagai negara Eropa.