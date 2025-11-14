Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemenpan-RB Dorong Polri Wujudkan Integrasi Menuju Mal Pelayanan Publik Digital

Jumat, 14 November 2025 – 00:00 WIB
Kemenpan-RB Dorong Polri Wujudkan Integrasi Menuju Mal Pelayanan Publik Digital.

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan apresiasi kepada Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri atas berbagai inovasi pelayanan publik yang telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.

Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Drs. Yanuar Ahmad, MPA, saat memberikan materi dalam Rakernis Ditregident Korlantas Polri yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung, 11–13 November 2025.

Yanuar Ahmad menilai inovasi seperti E-BPKB, aplikasi SIGNAL, dan SINAR merupakan terobosan nyata yang berhasil menghadirkan layanan publik Polri yang cepat, mudah, dan transparan.

Dia juga mendorong Ditregident Korlantas Polri untuk memperkuat integrasi sistem menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, program besar Kemenpan-RB dalam mewujudkan pelayanan publik terintegrasi lintas instansi.

“Kami mengapresiasi peningkatan inovasi pelayanan publik yang dilakukan Ditregident Korlantas Polri. Ke depan, kami berharap Polri terus berperan aktif mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik Digital agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu platform digital yang terpadu,” ujar Yanuar Ahmad.

Yanuar menyampaikan pentingnya peningkatan inovasi secara berkelanjutan agar pelayanan publik tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dan sistem lintas instansi untuk mewujudkan interoperabilitas dalam pelayanan publik, sehingga sistem antarinstansi dapat saling berbagi data secara aman dan efisien.

Selain itu, dia menegaskan bahwa menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, karena kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan indikator utama efektivitas pelayanan publik.

Dia menyebut meski kepuasan publik terhadap layanan kepolisian meningkat, tantangan terbesar tetap pada menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika sosial dan perkembangan digital.

Kemenpan RB mendorong Polri untuk bisa mewujudkan integrasi menuju mal pelayanan publik digital.

