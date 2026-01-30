Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kemenperin Klaim Industri Miras Berperan Bagi Ekonomi RI

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:06 WIB
Kemenperin Klaim Industri Miras Berperan Bagi Ekonomi RI - JPNN.COM
Ilustrasi botol minuman beralkohol atau miras dengan berbagai merek. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengungkapkan, industri minuman beralkohol faktanya ikut berperan bagi ekonomi Indonesia.

“Industri minuman beralkohol turut berperan dalam perekonomian nasional khususnya terhadap penerimaan negara melalui kontribusi cukai dan devisa hasil ekspor,” kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, Jumat (30/1).

Putu Juli menyebut produk minuman beralkohol dalam negeri memberi kontribusi cukai mencapai Rp 8,92 triliun sepanjang 2025.

Baca Juga:

Ditambah Rp 361 miliar untuk minuman beralkohol produksi impor, sehingga total penerimaan mencapai Rp 9,28 triliun.

“Jumlah cukai 2025 untuk produksi dalam negeri bahkan meningkat 0,73 persen dibandingkan 2024,” ucap Dirjen Industri Agro.

Jika dilihat dari sisi ekspor, komoditas minuman beralkohol juga turut berkontribusi, pada Januari-November 2025 tercatat sebesar Rp 15,75 juta dolar USD nilai ekspornya.

Baca Juga:

“Ekspor terbesar selama periode tersebut adalah untuk jenis minuman beralkohol golongan C, salah satunya arak Bali dengan negara tujuan yaitu Thailand, Tiongkok, Belanda, dan Uni Emirat Arab,” ujar Putu Juli.

Kemenperin menegaskan angka ini menunjukkan bahwa permintaan untuk produk minuman beralkohol yang diproduksi Indonesia terus bertumbuh.

Kemenperin mengungkapkan, industri minuman beralkohol faktanya ikut berperan bagi ekonomi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenperin  Minuman Beralkohol  Miras  pajak  penerimaan negara 
BERITA KEMENPERIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp