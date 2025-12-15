Kemenpora Bekali Pegawai Jago Bikin Konten Olahraga yang Menarik Lewat Pelatihan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berharap pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga bisa semakin kreatif dan profesional dalam mengelola informasi.

Hal ini sekaligus memperkuat peran humas dalam mendukung program olahraga yang berdampak bagi masyarakat.

Untuk itu, Kemenpora melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga menggelar pelatihan dasar kehumasan pemerintah pada 1–2 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pegawai di unit Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga serta perwakilan dari berbagai unit keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Kumalah menyampaikan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dasar kehumasan pemerintah dalam bidang penulisan berita dan artikel maupun bidang fotografi dan videografi.

“Dengan kemampuan menulis dan membuat konten visual, pegawai diharapkan bisa lebih efektif menyampaikan program-program industri olahraga kepada masyarakat,” kata Kumalah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Raden Isnanta menambahkan humas punya peran penting dalam membangun komunikasi publik.

“Melalui kehumasan, kami harus membuat masyarakat tahu bahwa olahraga itu bukan hanya soal pembudayaan dan prestasi, tapi juga berdampak pada perekonomian. Bagaimana pemberitaan bisa mengarahkan ke aspek ekonomi atau menunjukkan berapa besar perputaran uang,” ujar Isnanta.