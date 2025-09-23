Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kemenpora dan Go BolaBali Bermitra dengan Levante UD Bina Pesepak Bola Usia Muda

Selasa, 23 September 2025 – 02:49 WIB
Kemenpora dan Go BolaBali Bermitra dengan Levante UD Bina Pesepak Bola Usia Muda - JPNN.COM
Kegiatan Identification Talent dan Coaching Clinic bersama Levante UD yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, BEKASI - Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah kegiatan Identification Talent dan Coaching Clinic yang bekerja sama dengan akademi sepak bola klub asal Spanyol Levante UD, mulai 7 hingga 9 Juli 2025.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mini kompetisi yang akan berlangsung pada 10 hingga 13 Juli 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting olahraga, antara lain Yayan Rubaeni, perwakilan dari Deputi Pengembangan Industri Olahraga, Ketua PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Barat, Ketua PSSI Asosiasi Kabupaten Bekasi, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi beserta jajarannya.

Baca Juga:

Dari pihak mitra internasional, hadir Director International Training Levante U.D Spanyol Daniel Pastor Tort, Advisor International MyTISI Gustavo Redendo Herguedas, serta Direktur MyTISI Agung.

Kehadiran tokoh-tokoh penting tersebut menandai kuatnya sinergi lintas lembaga dalam pengembangan sepak bola Indonesia.

Sinergi semacam ini menjadi bukti pengembangan sepak bola Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus membuka diri terhadap transfer ilmu, teknologi, dan jejaring global.

Baca Juga:

Hasil dari program ini tidak hanya berhenti di tingkat lokal.

Para pemain muda yang menunjukkan potensi terbaik akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi sepak bola internasional di Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Go Bola Bali sebagai langkah awal menuju panggung yang lebih besar.

Kemenpora bersama Go BolaBali bermitra dengan Levante U.D Spanyol untuk pembinaan pesepak bola muda menjadi profesional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenpora  Levante U.D  Go BolaBali  Pesepak Bola  usia muda 
BERITA KEMENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp