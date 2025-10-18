Kemenpora Dorong Penyusunan RAD Kepemudaan Secara Strategis dan Kolaboratif di Belu

jpnn.com - ATAMBUA - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Yohan mengapresiasi komitmen Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dalam pembangunan kepemudaan.

Dia mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan secara strategis dan kolaboratif di Kabupaten Belu. Menurut Yohan, Belu sebagai wilayah strategis karena berada di perbatasan dan menjadi representasi pembangunan dari desa dan pinggiran.

“Isu kepemudaan bukan milik satu dinas atau kementerian. Ini lintas sektor dan harus diselesaikan melalui kolaborasi dengan pendekatan pentahelix,” kata Yohan, Rabu (7/8).

Dia menargetkan RAD di Kabupaten Belu dapat segera disusun dan ditetapkan maksimal enam bulan setelah Rencana Aksi Nasional (RAN) akan ditetapkan pada akhir Agustus 2025.

“Saya tidak ingin proses penyusunan ini memakan waktu lama. Yang penting adalah implementasinya, enam bulan setelah penetapan, RAD harus sudah dijalankan,” katanya.

Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menyambut baik dukungan Kemenpora dalam penguatan pelayanan kepemudaan. Dia menyatakan bahwa RAD akan menjadi dokumen acuan bersama yang menyatukan seluruh program dan kegiatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami menyusun RAD Kabupaten Belu agar menjadi acuan program yang terpadu dan terarah, sekaligus memperkuat komitmen seluruh stakeholder dalam mendukung pelayanan kepemudaan secara optimal,” katanya.

Dia menambahkan bahwa hal ini juga menjadi momentum sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. “Kami akan pastikan seluruh OPD terlibat aktif dalam implementasi RAD,” ungkapnya.