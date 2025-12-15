Kemenpora Gandeng Berbagai Pihak, Perkuat Standarisasi Usaha Jasa Event Olahraga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus memperkuat ekosistem industri olahraga nasional yang terus berkembang pesat saat ini.

Penguatan itu dilakukan melalui rapat koordinasi penyusunan standar usaha jasa penyelenggara event olahraga. Dalam hal ini, Kemenpora menyelenggarakan rakor yang mengangkat tema ‘Membangun Ekosistem Industri Olahraga yang Profesional dan Berdaya Saing melalui Standarisasi Usaha Jasa Penyelenggara Event Olahraga” di Jakarta baru-baru ini.

Hadir sebagai mitra strategis dalam kegiatan itu di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pelaku usaha event olahraga, media olahraga, asosiasi sektoral, akademisi, dan praktisi olahraga.

Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga Kemenpora Tri Winarno dalam laporan pembukaan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun standar usaha jasa event olahraga.

“Standar ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem regulasi industri olahraga nasional. Harus berbasis data, sehingga mampu mendorong profesionalisme, investasi, dan daya saing industri olahraga Indonesia di kancah global,” ujar Asdep Tri.

Rapat koordinasi dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Raden Isnanta.

Dalam sambutannya Deputi Isnanta menyoroti peran penting industri olahraga dalam menggerakkan ekonomi nasional. Menurutnya, standarisasi tersebut bisa memudahkan proses perizinan penyelenggaran event olahraga, keamanan dan sebagainya.

“Industri olahraga sangat penting sebagai pendukung pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi. Dampak industri olahraga diharap dapat menyejahterakan para pelaku industri olahraga, atlet dan masyarakat. Dampaknya selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membuka lapangan pekerjaan,” jelas Deputi Isnanta.