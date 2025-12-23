Kemenpora Langsung Evaluasi Cabor yang Tak Mencapai Target di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengevaluasi cabang olahraga yang gagal mencapai target dalam SEA Games Thailand 2025.

Surono menyatakan Kemenpora tengah melakukan rapat evaluasi sebelum memberikan hukuman kepada cabang-cabang yang telah ditinjau gagal memenuhi target dari Kemenpora.

"Kami sudah petakan ada beberapa cabor yang memang satu tidak sesuai dengan target yang kedua adalah cabang yang sesuai target. Bahkan ada cabang yang memang melebihi target itu nanti ada penghargaan dan ada pasti hukuman dan lain-lain," kata Surono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Surono tak menutup kemungkinan sepak bola akan turut dievaluasi setelah gagal memenuhi target pada SEA Games 2025.

Sepak bola ditargetkan mendulang medali perak tetapi malah gagal mencapai semi final.

"Ya semua yang tadi kami sampaikan nukan masalah cabang yang kami evaluasi adalah (secara keseluruhan) semua yang kami evaluasi," kata Surono.

Indonesia menempati peringkat kedua klasemen SEA Games 2025, dengan 91 medali emas, 111 medali perak, dan 131 medali perunggu.

Selain melampaui target 80 medali emas, raihan medali emas pada 2025 menjadi yang terbanyak ketiga Indonesia saat tidak menjadi tuan rumah SEA Games. (antara/jpnn)