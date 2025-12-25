Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kemenpora Menjaring Bibit Atlet Potensial Lewat Tarkam Bulutangkis di Ogan Ilir

Kamis, 25 Desember 2025 – 17:03 WIB
Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar Turnamen Antar-Kampung (Tarkam) bulutangkis yang berlangsung di Narasa Badminton Hall dan diikuti peserta dari 14 kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir. Foto: Dokumentasi Asdep Ordik Kemenpora

jpnn.com, OGAN ILIR - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Turnamen Antar-Kampung (Tarkam) cabang olahraga bulutangkis di Kabupaten Ogan Ilir.

Turnamen Tarkam bulutangkis tersebut dilaksanakan di Narasa Badminton Hall dan diikuti peserta dari 14 kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir.

Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan olahraga dari tingkat akar rumput untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial yang diharapkan mampu berkiprah hingga level nasional itu berlangsung selama tiga hari mulai 13–15 Desember 2025.

Ketua Pelaksana Kegiatan Defriansyah menyampaikan turnamen ini merupakan program langsung dari Kemenpora yang fokus pada pembinaan dan pencarian talenta muda daerah.

“Untuk kegiatan Tarkam ini tujuannya adalah mencari bibit-bibit atlet dari Ogan Ilir, khususnya di cabang bulutangkis. Insya Allah ke depan mereka bisa berkembang menjadi pemain nasional,” ujar Defriansyah kepada awak media.

Dalam pelaksanaannya, panitia menyiapkan penghargaan bagi para pemenang, yakni juara I hingga III, berupa piala, medali, serta uang pembinaan dengan total jutaan rupiah.

"Selain piala dan medali, para juara juga mendapatkan uang pembinaan,” jelasnya.

Defriansyah merincikan juara pertama memperoleh uang pembinaan sebesar Rp 3 juta, juara kedua Rp 2 juta, dan juara ketiga Rp 1 juta.

