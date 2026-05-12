JPNN.com - Nasional - Sosial

Kemensos Coret 11 Ribu Penerima Bansos yang Main Judol di 2026

Selasa, 12 Mei 2026 – 19:30 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Istana Negara, pada Selasa (12/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Kementerian Sosial mencoret lebih dari 11 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang merupakan pemain judi online (judol) di 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos sudah dua kali mencoret penerima bansos yang bermain judol di 2026 ini.

“Untuk 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret,” ucap Saifullah di Istana Negara, pada Selasa (12/5).

Menurut dia, jumlah tersebut justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya di mana 600 ribu KPM menggunakan bansos untuk judol.

Kemensos sendiri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui data pemain judol.

“Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar,” kata dia.

Untuk tahun ini, Kemensos bakal menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan.

“Sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” tuturnya.

TAGS   Bansos  judol  PPATK  Kemensos  judi online  Saifullah Yusuf 
