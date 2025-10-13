Kemensos dan Tani Merdeka Indonesia Sinergi Kuatkan Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengajak Tani Merdeka Indonesia berkolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada ketahanan pangan keluarga dan pengolahan potensi lokal. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan pengurus Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, Senin (13/10).

"Kita perlu membangun sinergi yang nyata di lapangan. Pendampingan petani adalah kunci untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa," ujar Agus Jabo Priyono.

Wakil Menteri menekankan pentingnya program yang mendorong masyarakat lepas dari ketergantungan bantuan sosial. Ia meminta Tani Merdeka Indonesia menyiapkan data konkret petani dan kelompok binaan agar pendampingan dapat dilakukan secara terarah.

"Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Kita perlu program konkret yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut baik ajakan kolaborasi ini. "Tani Merdeka Indonesia siap bekerja sama untuk memberantas kemiskinan, mewujudkan petani sejahtera, masyarakat sejahtera seperti Asta Cita Presiden Prabowo," kata Don Muzakir.

Ia menjelaskan bahwa organisasinya telah memiliki jaringan petani di 30 provinsi yang aktif dalam program pelatihan, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk lokal.

"Kami tidak ingin petani hanya jadi penerima bantuan. Kami ingin mereka jadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi desa," ujarnya.

Kedua pihak sepakat untuk menyusun rencana kerja bersama, dengan fokus awal pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan wilayah yang memiliki kerajinan potensial untuk dikembangkan. Pertemuan ini juga berkomitmen mendukung program-program strategis pemerintah di sektor pemberdayaan masyarakat. (tan/jpnn)